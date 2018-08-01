0553 313 94 23

Kahreden detay! 'Olaydan 10 dakika önce...'

10 aylık bebeği Mustafa Bedirhan ile birlikte şehit olan Nurcan Karakaya'nın (25) kayınpederi Mustafa Karakaya, 'Gelinime, daha babasının anasının öpüp koklamaya kıyamadığı bebeğimize kıydılar. Bunlar insan olamaz, soyları kurusun' dedi.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 15:26
Kahreden detay! 'Olaydan 10 dakika önce...'

Türkiye'yi yasa boğan terör saldırısında 2 yıllık gelini Nurcan ve torunu Mustafa Bedirhan'ı yitiren Mustafa Karakaya, ilk kez konuştu. Yıllar önce Sivas'ın Yıldızeli ilçesinden gelip Kayseri'ye yerleşen Mustafa Karakaya, oğlu Serkan ile gelini ve torunu ile en son 5 Temmuz'da bir araya geldiklerini söyledi. Birlikte Kapadokya'yı gezdiklerini belirten Mustafa Karakaya, ''Akıl almaz bir olay. Bunların topunun Allah belasını versin. Gelinime, daha babasının anasının öpüp koklamaya kıyamadığı bebeğimize kıydılar, bunlar insan olamaz'' dedi.

KAHREDEN TELEFON GÖRÜŞMESİ

Melikgazi ilçesinde kapısına Türk bayrakları asılı evin önünde taziyeleri kabul eden ve cenaze töreni için Şarkışla'ya gitme hazırlığı yapan Mustafa Karakaya, şunları söyledi:

''Olaydan 10 dakika önce oğlumla görüşmüştüm. Oğlum eşiyle biraz önce görüştüğünü söyledi. Gelinim ve torunumun durumlarının iyi olduğunu söyledi. Ben telefonu kapattım, oğlum beni geri aradı. Ben konuşurken baskın oldu zannettim. Ben, 'Oğlum ne yaptın vuruldun mu?' dedim. 'Yok baba, gelininle torununu öldürmüşler'dedi. Oğlum da olayı üs bölgesinden yeni öğrenmiş. Oğlumu, gelinimi ve torunumu en son 5 Temmuz'da görmüştüm. Uşak'tan Hakkari'ye yeni tayini çıkmıştı. Oraya gitmeden buraya gelip 5 gün kalmışlardı. Sonrasında Hakkari Yüksekova'ya ev tutmaya gittiler. Kendilerine lojman çıkmamıştı. Ardından evi orada tuttular. Eşyaları Uşak'tan Hakkari'ye gitti. Bu hainlerin Allah belasını versin. Soyları kurusun. Vatan, millet sağolsun ''

BABAM YENGEM TELEFONA BAKMAYINCA PANİKLEDİ

Astsubay Serkan Karakaya'nın küçük kardeşi inşaat işçisi Ali Hasan Karakaya ise, ''Biz işten yeni gelmiştik. Yengemi aradık, ulaşamadık. Ulaşamayınca babam, 'Ağabeyini arayayım da bir söyleyeyim' dedi. Ağabeyim telefonu açtı. Aabeyim gündüz nöbetine geçtiğini ve çok rahat olduğunu söyledi. Babam, yengem Nurcan'ın telefona neden bakmadığını sordu. O da yengemle görüştüğünü, telefonu belki çekmeyen yere koymuş olabileceğini söyledi. Biz saat 16.00 gibi görüştük. Babam, hatta yengem telefonu açmayınca ona Whatsapp'tan ses kaydı yolladı. Yengemin de Whatsapp'tan en son görünmesi 14.12'de oluyor. Ağabeyimi ziyaret etmiş. Geri dönerken de bu olay gerçekleşmiş. Haberi duyunca biz burada panik olduk. Oradan gelecek haberi bekledik. Yengemin ailesi Şarkışlalı. Ailesi orada yaşıyor.Çok üzgünüz'' diye konuştu

Karakaya ailesi fertleri de Kayseri'deki taziye evinde torunları ve gelinlerinin son çektirdiği fotoğraflara bakarak, ağıt yakıp, gözyaşı döktü.

KAHREDEN DETAY

Olayın ardından ortaya çıkan bir detay ise yürek burktu. Nurcan Karakaya’nın bebeği Bedirhan ile birlikte üs bölgeye astsubay eşine doğum günü sürprizi yapmak için gittiği öğrenildi. Eşinin yanı sıra bölgede çalışan diğer asker ve korucuları da unutmayan Karakaya’nın giderken yanında herkese yemek ve tatlı götürdüğü belirtildi. Eşinin doğum gününü kutladıktan sonra evine dönmek üzere otomobiliyle üs bölgeden ayrılan Karakaya’nın aracının nokta hedefle patlatılması ise yetkililer tarafından araştırılıyor.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 15:26
  1. Uşak
  2. Sivas
  3. Kayseri
  4. Hakkari
  5. Astsubay Serkan Karakaya
  6. Kahreden olay
  7. terör saldırısı
  8. açıklama

YORUM YAZ

  • emin abdulhamidemin abdulhamid55 dk önce
    katillerden en ağır şekilde hesabı sorulacaktır, bundan hiç bir şüphe yok. Fakat burada dikkat çeken ve üzerinde durulması gereken bir konuda; terör yoğunluklu o bölgede asker eşi bir bayan bebeği ile tek başına nasıl seyahat edebiliyor? ve neden? neden böyle tehlikeli bir yolculuğa mecbur kalındı, TEK BAŞINA? Ben şahsen erkek halimle o yollardan bir yerlere gitmeye pek cesaret edemezdim gibi geliyor!! ihmal mi var başka bir şey mi
  • hakan tekinhakan tekin38 dk önce
    Bölgedehdp oy oranı ne kadardı doğu ve güneydoğuda ne kadardı kandilde dağda bayırda aramaya gerek yok bu bölge komple pkk lı devlet daha sıkı tedbirler almalı halktan kim örgüte çalışıyorsa tesbit edilsin ve bunlara devlet hizmet vermesin doktor hastane vs.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Polis her yerde Yılmaz Güney'in sözünü paylaşan zanlıyı arıyor
  1. Polis her yerde Yılmaz Güney'in sözünü..
  2. Çin'den Türk vatandaşlarına vize..
  3. Yangın faciası sonrası Yunanistan'dan..
  4. Elon Musk'tan Trump'ı kızdıracak 5..
  5. Genç savcıdan çok acı haber! 4 gün..
  6. Yunanistan'dan felaket sonrası kritik..
  7. İstanbul'da sözlü sınavla 500 zabıta..
  8. Çavuşoğlu, Pompeo ile görüştü
  9. Büyükelçi mesajı ABD'den verdi:..
  10. Bir dönem geride kaldı! Tamamen..
  11. Fatih Altaylı da Bay Kemal'e patladı
  12. Ülke kavruluyor! Son 111 yılın en..
  13. Soner Yalçın da umudunu kesti:..
  14. İzmir'de geçici kimlik izdihamı!..
  15. Beşiktaş'ta 4 imza birden! 'Ali Koç'a..
  16. Cinayet 8 aylık çalışmayla ortaya..
  17. Tam 250 bin Düve verilecek! Teslimat..
  18. ''O, el kadar tabuta sığdı ama siz..
  19. 'Bidon kafa' ağlıyor! 'Umudumuz,..
  20. Türkiye'nin en büyük 500 şirketi..
2018 POMEM PÖH alımları ne zaman PÖH polis başvuru şartları nedir?
2018 POMEM PÖH alımları ne zaman PÖH polis başvuru şartları nedir?
Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!
YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!