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Aktüel

Kahramanmaraş'taki ölümlü kavgaya karışan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-30 12:40:30 -
Kahramanmaraş'taki ölümlü kavgaya karışan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir kişinin öldüğü kavgayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Orhangazi Mahallesi Şehit Astsubay Zafer Oluk Caddesinde 28 Temmuz'da iki grup arasında çıkan ve 60 yaşındaki Mehmet Kaçmaz'ın hayatını kaybettiği kavganın ardından gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılık ifadeleri sonrası salıverildi.

Mahkemeye çıkarılan 4 şüpheliden ise E.Ç. tutuklandı, N.Ç, H.Ç. ve İ.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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