Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Elbistan-Göksun kara yolunun Çağılhan Mahallesi yakınlarında, Yunus Eren (37) idaresindeki hafif ticari araca, Mehmet Yapar (42) yönetimindeki tır arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, karşı istikametten gelen Bayram Sakızcı'nın (22) kullandığı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, 112 Acil Servis ile itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, hafif ticari araçta bulunan İsmet Eren (72) yaşamını yitirdi. Sürücü Eren ile 7 yaşındaki ikizler Mehmet Emin ve İsmet Emin Erenitfaiye ve acil sağlık ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılarak hastaneye sevk edildi.

Diğer otomobilde bulunan sürücü Bayram Sakızcı ile Mehmet Sönmez (27) de yapılan ilk müdahalenin ardından Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü şekilde sağlanan trafik, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.