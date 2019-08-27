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Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

27 Ağustos 2019 Salı 07:46
Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Elbistan-Göksun kara yolunun Çağılhan Mahallesi yakınlarında, Yunus Eren (37) idaresindeki 46 EZ 711 plakalı hafif ticari araca, Mehmet Yapar (42) yönetimindeki 46 E 7376 plakalı tır arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, karşı istikametten gelen Bayram Sakızcı'nın (22) kullandığı 31 ACJ 113 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, 112 Acil Servis ile itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, hafif ticari araçta bulunan İsmet Eren (72) hayatını kaybetti. Sürücü Eren ile 7 yaşındaki ikizler Mehmet Emin ve İsmet Emin Eren itfaiye ve acil sağlık ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılarak hastaneye sevk edildi.

Diğer otomobilde bulunan sürücü Bayram Sakızcı ile Mehmet Sönmez (27) de yapılan ilk müdahalenin ardından Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü şekilde sağlanan trafik, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.


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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 07:46
  1. Afşin
  2. trafik kazası: 1 ölü

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