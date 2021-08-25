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Yerel Kahramanmaraş'ta zincirleme kaza
Yerel

Kahramanmaraş'ta zincirleme kaza

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 1 tır ve 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında çok sayıda kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-25 04:47:00 -
Kahramanmaraş'ta zincirleme kaza

Alınan bilgiye göre, Göksun- Kahramanmaraş karayolunda A.U. idaresindeki 34 LZ 5829 plakalı otomobil R.Ö. yönetimindeki 38 ACP 232 plakalı tıra arkadan çarptı.

Bu sırada aynı istikamette seyreden M.K'nin kullandığı 35 ND 022 plakalı ve M.E. idaresindeki 46 BC 805 plakalı otomobiller de duramayarak kazaya karıştı. Zincirleme kazada otomobillerde yolcu konumunda bulunan 5 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Göksun Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza sonrası kazazede bir kız çocuğunun jandarma korucusunun elindeki, kendisine ait muhabbet kuşunu sevdiği görüldü.

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