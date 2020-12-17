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Aktüel Kahramanmaraş'ta yoğun sis etkili oldu
Aktüel

Kahramanmaraş'ta yoğun sis etkili oldu

Yeniakit Publisher
2020-12-17 01:32:17 -
Kahramanmaraş'ta yoğun sis etkili oldu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta akşam başlayan yoğun sis etkisini artırdı.

Kentte akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan yoğun sis, gece itibariyle görüş mesafesini düşürdü.

Yüksek kesimlerde daha çok görülen sis, Kahramanmaraş-Adana, Kayseri ve Gaziantep güzergahında seyreden sürücüleri olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde de etkili olan sis nedeniyle, gece vardiyasına çıkan servis sürücüleri ve sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan vatandaşlar zor anlar yaşadı.


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