Kahramanmaraş'ta yoğun sis etkili oldu
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta akşam başlayan yoğun sis etkisini artırdı.
Kentte akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan yoğun sis, gece itibariyle görüş mesafesini düşürdü.
Yüksek kesimlerde daha çok görülen sis, Kahramanmaraş-Adana, Kayseri ve Gaziantep güzergahında seyreden sürücüleri olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde de etkili olan sis nedeniyle, gece vardiyasına çıkan servis sürücüleri ve sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan vatandaşlar zor anlar yaşadı.