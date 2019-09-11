Kahramanmaraş’ta yaşlılara hemşire desteği başladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ‘Yaşlı Dinlenme Salonları’nda hemşire desteği kapsamında yaşlıların tansiyon ve şekeri ölçülüyor, kilo kontrolü yapılıyor.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren tesislerde artık hemşire hizmeti veriliyor ve sağlık kontrolleri yapılabiliyor. Karacasu, Göksun, Namık Kemal, Sütçü İmam, Doğukent, Barbaros, Divanlı, Şekerdere ve Pirireis Yaşlı ve Dinlenme Salonları olmak üzere 9 noktada hizmet başlatıldı.

Konuyla ilgili Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada; “Yaşlı Dinlenme Salonlarımız, yaşlılarımızın aktif yaşlanma sürecini yaşamaları, toplum içinde görünür olmaları ve karar alma süreçlerine dâhil olmaları amacıyla hizmet vermektedir. Bu kapsamda 9 hizmet noktamızda hemşirelerimiz çalışmalarına başladı. Yaşlılarımızın tansiyon kontrollerini, şeker ölçümlerini ve ağırlıklarını düzenli olarak takip eden hemşirelerimiz aynı zamanda sağlıklı beslenme, ilk yardım uygulamaları gibi her hafta farklı konularda bilgilendirmeler yapmaktadır. Hazırladığımız kimlik kartları ile 65 yaşını doldurmuş hemşerilerimiz salonlarımızdan ve hizmetlerimizden faydalanabilmektedir” denildi.