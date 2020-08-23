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Aktüel Kahramanmaraş'ta yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
Aktüel

Kahramanmaraş'ta yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2020-08-23 19:25:45 -
Kahramanmaraş'ta yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu.

Dulkadiroğlu ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'ndeki bir apartmanın 3'üncü katında yaşayan 60 yaşındaki Necla Ç'den haber alamayan yakınları, kadının evine gitti.

Evden gelen ağır koku üzerine içeri giren yakınları, kadını hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince yapılan incelemede Necla Ç'nin bir süre önce hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polis olayla ilgili araştırma başlattı.

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