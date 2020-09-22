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Aktüel Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı
Aktüel

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-22 20:40:01 -
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen A.P. (32), S.N. (29), M.T. (38) ve Y.T’nin (26) adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ile hassas terazi ve tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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