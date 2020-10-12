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Aktüel Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
Aktüel

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-12 19:04:36 -
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.

Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin farklı noktalarında belirlenen 7 ayrı adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 8 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, 14 sentetik hap ile 113 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.


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