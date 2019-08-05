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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik olarak düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 23:15
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, yapmış oldukları çalışmada, şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta ve içindeki 4 şahsın üzerinde arama yapan narkotik ekipleri, 2 paket halinde toplam 46.30 gram metamfetamin ateş buz adlı uyuşturucu madde ele geçirdi.

Araçta bulunan şahıslarla ilgili araştırmayı derinleştiren narkotik ekipleri, 4 kişiden 2’sinin uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan arandığını tespit etti.

TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemleri için Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. 

Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli de çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği’nce uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. 

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 23:15
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