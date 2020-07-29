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Aktüel

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonuna 6 tutuklama

Yeniakit Publisher
2020-07-29 17:50:53 -
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonuna 6 tutuklama

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'taki uyuşturucu operasyonunda suçüstü yakalanan 6 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışma kapsamında, "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 34 adrese baskın düzenledi.

Uyuşturucu satıcısı olduğu tespit edilen 6 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, yaklaşık bir kilogram esrar, bin 220 uyuşturucu hap ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerden elde edilen 1 tabanca, 4 fişek, 1 hassas teraziyle uyuşturucu alışverişinden elde edilen 5 bin 985 liraya el konuldu.

"Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alınan Çetin C. (50), Halit E. (31), Mustafa B. (20), Ahmet D. (28), Harun Ç. (37) ve Yakup E. (38), tutuklandı.


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