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Aktüel Kahramanmaraş'ta uyuşturucu davasında 26 sanığa hapis
Aktüel

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu davasında 26 sanığa hapis

Sanıklara 4 yıl 2 aydan 8 yıl 4 aya kadar değişen hapis cezaları verildi

Yeniakit Publisher
2020-09-10 13:10:58 -
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu davasında 26 sanığa hapis

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki uyuşturucu davasında, 26 sanık 4 yıl 2 aydan 8 yıl 4 aya kadar değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Elbistan Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan yargılanan tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Son sözleri sorulan sanıklar beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan A.Ö, İ.T, F.E, H.Ç, C.Y, G.S, H.B, Y.Ç, Y.B, H.A, R.K, S.E.Y, H.D.K, A.S, O.H, G.B, A.U.Y. ve H.G'yi 8 yıl 4'er ay, R.B, G.Ç. ve A.K'yi ise 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı.

E.E'ye de aynı suçtan 4 yıl 2 ay hapis cezası veren heyet, 18 yaşından küçük sanıklar V.G, F.S, T.G. ve A.K'ye 5 yıl 6'şar ay hapis cezasına hükmetti.

Mahkeme heyeti, 3 sanığın ise delil yetersizliğinden beraatına karar verdi.

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