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Gündem Kahramanmaraş'ta uçak düştü! Ekipler bölgeye sevk edildi
Gündem

Kahramanmaraş'ta uçak düştü! Ekipler bölgeye sevk edildi

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına havadan müdahale eden yangın söndürme uçağı düştü.

Yeniakit Publisher
2021-08-14 15:10:00 -
Kahramanmaraş'ta uçak düştü! Ekipler bölgeye sevk edildi

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına havadan müdahale eden yangın söndürme uçağı düştü. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Bertiz bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, söndürme çalışmalarına havadan da destek verildi.

DHA'nın haberine göre, çalışmalara katılan bir söndürme uçağı, henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

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