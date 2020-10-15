Kahramanmaraş'ta TÜGVA'nın düzenlediği online yaz okulunda başarılı öğrenciler ödüllendirildi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kahramanmaraş İl Temsilciliği, online yaz okulunda başarılı olan öğrencileri ödüllendirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadenin devam ettiği ağustos ve eylül ayında TÜGVA tarafından online yaz okulu düzenlendi.

Vakıf üyesi 100 öğrencinin katıldığı online derslerde, Kur'an-ı Kerim eğitimi verildi, siyer, hadis, kişisel gelişim ve online bilgi yarışmaları yapıldı.

Eğitimin kapanışında İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, "Gençlerle Baş başa" adlı online konferans verdi.

Yılmaz'ın öğrencilere yönelttiği sorulara doğru cevabı verenler ödül almaya hak kazandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen, İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz ve TÜGVA İl Temsilcisi Furkan Seyithanoğlu'nun katıldığı programda 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu'ndan Ahmet Berke Demirkol, İsmet Mücteba Karaoku, Mehmet Said Gönül, Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulundan Elifnaz Altun, Abdurrahim Karakoç Ortaokulundan Şevval Fındıkçı'ya ödülleri takdim edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, yaptığı açıklamada, eğitimin önemine değindi.

"Çocuklarımız 3 boyutlu olarak yetişsinler, özellikle akademik olarak en güzel şekilde bilgi almış olsunlar istiyoruz." diyen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız sosyal olarak en güzel şekilde yetişsinler, her öğrencimiz sporla, sanatla ve musikiyle, kabiliyetine göre tiyatro ile bir etkinliğin içerisinde mutlaka olsun. Ahlaki olarak da, kendilerini en güzel şekilde yetiştirsinler. Hem zihin hem de gönül beslemesini aynı anda beraber yapalım istiyoruz. Bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okulların tamamında bahsettiğim 3 boyutla ilgili öğrencilerin yetiştirilmesine gayret sarf ediyoruz."

Bakanlığın TÜGVA ile yaptığı protokol çerçevesinde ortak bazı çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Yılmaz, bu kapsamda uygulanan online eğitimde başarılı olan öğrencileri onları yetiştiren anne ve babalarını tebrik etti.

TÜGVA İl Temsilcisi Seyithanoğlu ise TÜGVA olarak ortaokul birimiyle yaptıkları çalışmanın meyvesini aldıklarını belirtti.

Bu sene pandemi dolayısıyla çalışmaları online platformda gerçekleştirdiklerini belirten Seyithanoğlu, gençlerimizin yaz ayını dolu dolu geçirmesini istediklerini kaydetti.



