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Aktüel

Kahramanmaraş'ta tüfekle ateş edilen köpek yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-06-29 19:57:50 -
Kahramanmaraş'ta tüfekle ateş edilen köpek yaralandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, tüfekle vurulan yaralı köpek tedavi altına alındı.

Yeni Mahalle Göksun Caddesi Mağrabaşı mevkisinde bir köpeği yaralı halde bulanlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Ekipler, yaptıkları incelemede etrafta boş bir av tüfeği kovanı buldu.

Polislerin bildirmesi üzerine bölgeye gelen veteriner hekim, köpeğin vücuduna tüfek saçmaları isabet ettiğini belirledi.

Köpek, tedavisi yapılmak üzere veteriner hekim tarafından kliniğe götürüldü.

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