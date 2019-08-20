Kahramanmaraş'ta trafik kazası
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.20 Ağustos 2019 Salı 14:57
Niyazi Gökçe yönetimindeki otomobil ile Ali Aydın'ın (80) kullandığı otomobil, Orhangazi Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'nde çarpıştı.
Kazada sürücü Ali Aydın'ın otomobilinde bulunan Hanım Aydın (54) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan Aydın'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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