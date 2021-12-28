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Yaşam Kahramanmaraş'ta soba zehirlenmesi: 1 ölü
Yaşam

Kahramanmaraş'ta soba zehirlenmesi: 1 ölü

Kahramanmaraş'ta bir şahsın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-12-28 01:05:00 -
Kahramanmaraş'ta soba zehirlenmesi: 1 ölü

Kahramanmaraş’ta bir şahıs evinde ölü bulundu. Şahsın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Divanlı Mahallesi Kümbet Caddesi üzerindeki müstakil bir evde meydana geldi. Yalnız yaşayan Salih Çıkrıkçı’dan (43) haber alamayan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Evde hareketsiz şekilde buldular

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, evde yoğun duman arasında Çıkrıkçı’yı hareketsiz şekilde yatarken buldu. Yapılan incelemede Çıkrıkçı’nın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Çıkrıkçı’nın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

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