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Kahramanmaraş’ta silahlı kavga: 5 kişi yaralandı

İki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

04 Eylül 2018 Salı 08:49
Kahramanmaraş’ta silahlı kavga: 5 kişi yaralandı

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup bir iş yeri önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda biri ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Olayın ardından Ali Rıza B. (24), Hacı İbrahim B. (33) ve Mustafa Y. (31), Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından 1 adet tüfekle yakalandı. Silahlı çatışma esnasında iki otomobile de mermi isabet ettiği belirtildi. Silahlı çatışmada yaralanan aynı gruptan 5 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 08:49
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