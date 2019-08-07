Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 2 yaralı Eşinin amcası ve amcasının oğlunu tüfekle yaralayan kişi gözaltına alındı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta bir kişi, eşinin amcası ve amcasının oğlunu tüfekle yaraladı. Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Elmalar Mahallesi'nde yaşayan Mustafa T, iddiaya göre aralarındaki husumet nedeniyle eşinin amcası Ahmet T. ve amcasının oğlu Hasan T. ile Karaziyaret Mahallesi'nde tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa T, tüfekle Ahmet T. ve oğlu Hasan T'yi yaraladı. Olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edilirken, 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan Mustafa T'yi bir süre sonra tüfekle birlikte yakaladı. Jandarma ekipleri, olayın daha fazla büyümemesi için güvenlik önlemi aldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.