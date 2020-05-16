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Kahramanmaraş’ta silahlı kavga: 1 yaralı

Kahramanmaraş’ta iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 00:04:53 -
Kahramanmaraş’ta silahlı kavga: 1 yaralı

Kahramanmaraş’ta iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.


Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, çocuk meselesinden kaynaklı çıkan kavga sonrası iki aile tartışmaya başladı. Tartışma sonrası aile bireyleri evlerindeki pompalı tüfeklerle havaya rast gele ateş açtı. Silahlı kavgada bir kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine özel harekat ile çok sayıda polis sevk edildi. Olayla ilgili gözaltına alınanlar emniyete götürülürken, soruşturma sürüyor.

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