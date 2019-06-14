Kahramanmaraş’ta sıfır atık projesi

Kahramanmaraş’ta ‘Dünya Çevre Günü’ etkinlikleri kapsamında ambalaj atıklarının kağıda dönüştürülmesiyle ilgili etkinlik düzenlendi.

Onikişubat Belediyesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Kahramanmaraş KağıtSanayi tarafından Piazza Alışveriş Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, kağıt kutularda süt içen çocuklar içtikleri kutuların yeniden kağıda dönüştürülmesi gösterildi. Dönüşen kağıtlarla resim çizme imkanı bulan çocuklara, tişört hediye edildi.

Doğanın ve çevrenin kirlenmemesi adına ambalaj atıklarının geri dönüştürülmesi gerektiğini söyleyen Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Hasan Topak, çevre hassasiyetinin artacağı inancında olduğunu söyledi. Topak, “5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri Ramazan Bayramı’na denk geldiğinden beri, bizde etkinlikleri bayram sonrasına yaymış durumdayız. Bugün de Onikişubat Belediyesi, il müdürlüğümüz ve Kahramanmaraş Kağıt Fabrikası ile birlikte burada atık kağıtlardan geri dönüşüm simülasyonunu inceleyeceğiz. Atık kağıtlarının ve ambalaj atıklarının bir değer ve para olduğunu unutmamak lazım. Doğanın ve çevrenin kirletilmemesi adına hem ekonomiye kazandırılması, hem de çevrenin kirletilmemesi için mutlaka kaynağından ayrılıp geri kazandırılması gerekiyor. Bu hassasiyeti de vatandaşlarımızın göstereceği kanaatindeyim” dedi.

Çocuklara geri dönüşümle kağıdın oluşumunu gösterdiklerini söyleyen Kağıt Sanayi Genel Müdür Yardımcısı Bekir Yemşen ise, “Hafta dolayısıyla biz de sıfır atık ile ilgili bir proje geliştirdik. Bu proje ambalaj atıklarının geri dönüşümüyle ilgilidir. Burada çocuklarımız içtiği sütü direk makinaya atacağız ve geri dönüşümden kağıt nasıl oluşuyor onu göstereceğiz. Çıkan kağıtlardan da nelerin yapıldığını çocuklarımıza göstermiş olacağız. Çocuklarımıza geri dönüşümden çıkan kağıtlarla resim çizmeler ve bu şekilde bir etkinlik yapacağız” diye konuştu.