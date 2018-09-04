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Kahramanmaraş’ta seyir halindeki otomobil alev aldı

Bir otomobilde çıkan yangın itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü.

04 Eylül 2018 Salı 14:24
Kahramanmaraş’ta seyir halindeki otomobil alev aldı

Onikişubat ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Şeyh Edebali Bulvarı’nda meydana gelen olayda, sürücüsü belirlenemeyen 46 DD 251 plakalı otomobil bir anda alev aldı. Otomobil sahibi kendi imkanlarınca yangını söndüremeyince itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yangın sonrası otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 14:24
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