Kahramanmaraş’ta seyir halindeki otomobil alev aldı

Onikişubat ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Şeyh Edebali Bulvarı’nda meydana gelen olayda, sürücüsü belirlenemeyen 46 DD 251 plakalı otomobil bir anda alev aldı. Otomobil sahibi kendi imkanlarınca yangını söndüremeyince itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yangın sonrası otomobilde maddi hasar meydana geldi.