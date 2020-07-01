Kahramanmaraş'ta şehit kızına doğum günü sürprizi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce askeri üs bölgesine düzenlenen havanlı saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Yılmaz'ın 4 yaşına giren kızı için sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi üyeleriyle, babasının şehadetinde henüz 4 aylıkken kundakta olan Ecrin Naz Yılmaz'ın merkez Onikişubat ilçesi Hacı Bayram Veli Mahallesi'ndeki evine gitti.

Burada şehit kızına doğum günü kutlaması yapıldı, çeşitli hediyeler verildi. 4 yaşına giren Ecrin Naz, söylenen şarkılar eşliğinde pastasını kesti.

Asker selamı veren Ecrin Naz'ın mutlu anına, annesi, yakınları, şehit eşleri, derneğin şube başkanı Yunus Karaman ile Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Tuba Gökçen de eşlik etti.

Şehidin ailesi, doğum günü sürprizi için Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Şube Müdürü Tuba Gökçen de aileye Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün selamını iletti.

Her zaman şehit ve gazi yakınlarının yanında olduklarını ifade eden Gökçen, "Şehidimizi minnetle yad ediyoruz. Allah, kızımıza da hayırlı uzun ömür versin. Bizi burada ağırladığı için Esma Yılmaz hanımefendiye de çok teşekkür ediyoruz." dedi.



