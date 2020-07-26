  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kahramanmaraş'ta satışa sunulan 120 kilogramlık keçi alıcısını bekliyor

Yeniakit Publisher
2020-07-26 16:47:33 -
Kahramanmaraş'ta satışa sunulan 120 kilogramlık keçi alıcısını bekliyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta satışa sunulan 120 kilogramlık kurbanlık keçi, 3 bin 500 liradan alıcısını bekliyor.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla kentte hem kurban pazarlarında hem de besicilerin özel çiftliklerinde başlayan hareketlilik sürüyor. Küçükbaş hayvanların kilogramının 25 ila 28 liradan satıldığı kentte, büyükbaş hayvanlar ise kilogramı 22 ila 25 liradan satışa sunuluyor.

Dulkadiroğlu ilçesi Dereli Mahallesi'nde yaklaşık 30 yıldır besicilik yapan Selim Tümer ise kendi yaylasında 2 yıl besleyip büyüttüğü 120 kilogram ağırlığındaki keçisini, 3 bin 500 liradan satışa çıkarttı.

Küçükbaş hayvan besicisi Tümer, AA muhabirine, şu ana kadar 40'tan fazla hayvan sattığını söyledi.

Elinde bulunan 120 kiloluk keçilerden birisinin satıldığını diğerinin ise alıcısını beklediğini belirten Tümer, "Ben hayvanlarımı yaylada besleyerek bakıyorum ve etlerine güveniyorum. Bu yüzden sabit müşterilerim olduğu için pazarda satışa gitmiyorum. Bu hayvanı da ilk gelen alır." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Ford Fiesta
Satılık 2014 model Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı