Kahramanmaraş'ta şaşırtan olay! Akraba olan 3 kadından çok kötü haber...

Olay, Oniki Şubat ilçesine bağlı Dadağlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akraba olan Fatma, Rabia ve Döndü Sarıtürk kendilerine ait bahçeden topladıkları mantarları pişirerek yedi. Bir süre sonra fenalaşan 3 kadın yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından zehirlenme bulgularına rastlanan kadınlar yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Fatma, Rabia ve Döndü Sarıtürk'ün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Bir diğer mantar zehirlenme vakası ise Kahramanmaraş’ın Türkoğlu İlçesi’nde yaşandı. İsmi öğrenilemeyen 5 kişi yedikleri mantardan zehirlendi. Zehirlenen 3 kişi kendi imkanlarınca hastaneye giderken diğer 2 kişi ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Mantardan zehirlenen 5 kişinin durumlarının iyi olduğu belirtildi.