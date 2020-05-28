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Aktüel

Kahramanmaraş'ta otomobilin yük trenine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-05-28 22:19:18 -
Kahramanmaraş'ta otomobilin yük trenine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde hemzemin geçitte otomobilin yük trenine çarpması sonucu yaralanan biri ağır 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Hidayet Aygoynuk idaresindeki 27 AEL 889 plakalı otomobil, Memiş Özdal Mahallesi'ndeki hemzemin geçitten geçmeye çalışırken Malatya-Hatay seferini yapan 43403 sefer sayılı yük trenine çarptı.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Emre Ateş yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Hidayet Aygoynuk, buradaki ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesi bulunması nedeniyle Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edildi.


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