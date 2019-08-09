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Kahramanmaraş'ta otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

Kahramanmaraş'ta, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

09 Ağustos 2019 Cuma 16:33
Kahramanmaraş'ta otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

Hacı İsmail Karadoğan yönetimindeki kamyonet, Kahramanmaraş-Göksun kara yolu Andırın Kavşağı'ndaAziz Demiralay (54) idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Demiralay ile beraberindekiCan Demiralay (30), Selvi Uzun (49), Eren (40) ve Nazlı Güneysu (12) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 16:33
  1. Necip Fazıl Şehir Hastanesi
  2. 112 Acil Servis ekipleri
  3. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi
  4. Kahramanmaraş

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