Kahramanmaraş'ta otomobil ile kamyon çarpıştı! 1 ölü
Kahramanmaraş'ta otomobille kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.25 Haziran 2019 Salı 17:09
Necmi Gök idaresindeki otomobil, Göksun-Kahramanmaraşkara yolu 22. kilometresinde, karşı yönden gelen Cuma Öz yönetimindeki kamyonla çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan Gök, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Necmi Gök'ün, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde görevli olduğu bildirildi.
YORUM YAZ