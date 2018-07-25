Kahramanmaraş'ta otomobil fiyatına kurbanlık deve

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Kahramanmaraş’taki canlı hayvan pazarında hazırlıklar tamamlanırken, kurbanlıklar da yerini aldı. Kurbanlıkların içinde en yüksek fiyatta Suriye’den getirilen deve bulunuyor.

Yıllardır besicilik yaptığını söyleyen Doğan Biricik, 7 yaşındaki develerinin 900 kilogram geldiğini, yaklaşık 17 bin liraya satacaklarını söyledi. Deve etinin lezzetli olduğunu belirten Biricik, Kurban Bayramı’nda deve kesmek isteyenleri hayvan pazarına davet etti. Biricik, “Kahramanmaraş’ta bu iş benim dede mesleğim. Benim dedem de deve kesermiş. Bu yıl da farklılık olsun diye Kahramanmaraş’a deve getirdik.

Devemiz 7 yaşında ve yaklaşık 900 kilogram civarında ağırlığı bulunuyor. Deveden çıkan etin ise yaklaşık 400 kilogram civarında olacağını tahmin ediyoruz. Deve eti ekşi değil şifadır, özellikle peltek çocuklar için önerilir. Bu yıl bayramda deve kesmek isteyen olursa bekleriz" dedi.