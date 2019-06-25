Kahramanmaraş'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var
Kahramanmaraş'da otomobil ile sepetli motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.25 Haziran 2019 Salı 16:21
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobil ile sepetli motosikletin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.
Koray Vicdan idaresindeki otomobil, Kızılcaoba Mahallesi Kışla Caddesi'nde, Bayram Akdam yönetimindeki sepetli motosikletle çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü ile beraberindeki Esengül Akdam ve Süleyman Selvi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinceElbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sol bacağı kopan sürücü Akdam, buradaki ilk müdahalenin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edildi.
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