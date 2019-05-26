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Kahramanmaraş’ta mini hayvanat parkı

Kahramanmaraş’ta yaklaşık 20 çeşit hayvanın yer aldığı mini hayvanat parkı, gencinden yaşlısına her yaştan insanı misafir ediyor.

26 Mayıs 2019 Pazar 14:58
Kahramanmaraş’ta mini hayvanat parkı

Kahramanmaraş’ta yaklaşık 20 çeşit hayvanın yer aldığı mini hayvanat parkı, gencinden yaşlısına her yaştan insanı misafir ediyor.


Onikişubat’ın Yörük Selim Mahallesi Arslan Bey Mesire Alanı’nda yer alan hayvanat parkında keçi, at, deve kuşu, tavuk ve horuz gibi birbirinden farklı hayvanlar bulunuyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü bünyesinde hayvanlar için oluşturulan doğal yaşam parkına özellikle hafta sonları ilgi artıyor.


Hayvanat parkı sorumlusu Emrullah Culfa, amaçlarının çocuklara hayvan sevgisini aşılamak olduğunu söyledi. Tamamlandığında 55 dönüme çıkacak parka vatandaşları davet eden Culfa, “Burada yapmaya çalıştığımız bir doğal yaşam parkı ve hayvanlar ile insanları buluşturmaya çalışıyoruz. Günümüz gereği insanlarda apartman hayatı başladı. Artık evler ve bahçesinde kedi, köpek beslemek zorlaştı. Bizler de yeni yetişen neslimize merhamet duygusunu aşılamak adına, onların hayvanlarla temas etmesini ve sorumluluk duygusunu almaları için bu ihtiyaçlarını burada karşılıyoruz. Buraya gelen insanlar keçilerle oynayıp köpek ve koyunlarla geziyorlar. Amacımız burada çocuklarımızı hayata dokundurtmaktır” diye konuştu.


Yörük Selim Mahalle Muhtar Akif Neşnat ise, “Burası Kahramanmaraş’ta bulunmayan bir nimet diye düşünüyorum. Çünkü burası hafta sonları çok yoğun oluyor. Buranın biraz daha gelişmesi için yetkililerden destek bekliyoruz” diye konuştu.


Sena Timmek isimli bir çocuk ise, “Ben her hafta sonu yem alarak geliyorum ve burada tavuk, köpek ne varsa besliyorum” ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 14:58
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