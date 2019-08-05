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Kahramanmaraş’ta Lavanta Hasat Şenliği

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçe belediyesi 10 kökle başladığı lavanta üretiminde binlerce kök üretmeyi başardı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 08:23
Kahramanmaraş’ta Lavanta Hasat Şenliği

Lavanta hasat zamanında etkinlik düzenleyen Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Afşin’i lavantalarıyla tanınan bir ilçe haline getirmek istediklerini söyledi.

Afşin Belediyesi 4 yıl önce aldığı 10 kök lavanta tohumunu çoğaltarak binlerce kök üretmeyi başardı. Lavanta hasat zamanında Rabia Parkında Vuslat Vokal Grubuyla birlikte kültürel etkinlik düzenleyen Afşin Belediyesi vatandaşlara lavanta dağıttı.Programda konuşma yapan Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Afşin’i lavantalarıyla tanınan bir ilçe haline getirmek istediklerini söyledi. Güven, “Dört yıl önce Malatya Büyükşehir Belediyesinden 10 kök lavanta tohumu aldık. İlçemizin iklimine uygun olduğunu düşündüğümüz lavantaları sera ve uygun yerlerde yetiştirerek bugün binlerce köke ulaştık. Afşin’i Eshab-ı Kehf’in yanında lavantalarıyla tanınan bir ilçe haline getirmek istiyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 08:23
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