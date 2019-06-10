Kahramanmaraş’ta larva ile mücadele

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından sivrisinek ve karasineklerin üreme alanlarında ilaçlama yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Sağlığı ve İlaçlama Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ve 11 ilçede ilaçlama çalışmaları yapılıyor.

İlaçlamaların sazlık ve sulak alanlarda yoğun şekilde yapıldığını belirten Çevre Sağlığı ve İlaçlama Şube Müdürü Erhan Aksu, ilaçların Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı ve ruhsatlı ürünler olduğunu söyledi.

Canlıların üreme alanlarında yapılan ilaçlamaların il geneli uygulandığını kaydeden Aksu, “11 ilçemizde yürüttüğümüz çalışmalarda çevre ve halk sağlığını korumak gayesiyle kimyasal kullanımını en aza indirmek için sivrisinek ve karasineklerle kaynağında mücadele ediyoruz. Bu kapsamda özellikle sivrisinekler için birinci derecede üreme alanı olan su birikintileri, inşaatların su ile dolu alanları, binaların zemin katları, sazlık ve sulak alanlar ve bataklıklar gibi yerlerde yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Aynı zamanda karasinekler için birinci derecede üreme alanı olan gübrelik alanlar ve organik atıkların yoğun olduğu bölgelerde de yine çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Yapmış olduğumuz ilaçlama çalışmalarında uzman personellerimiz eşliğinde türe göre Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilmiş, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı ve ruhsatlı ürünler kullanmaktayız” diye konuştu.