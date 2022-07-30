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Gündem Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
Gündem

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

AFAD saat 22.14'te Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Yeniakit Publisher
2022-07-30 22:34:00 -
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

AFAD Kahramanmaraş'ta saat 22:14'te büyüklüğü 3.6 derinliği ise 3.01 kilometre olan bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

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