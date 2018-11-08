Kahramanmaraş'ta korkunç kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobilin bariyerlere çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.08 Kasım 2018 Perşembe 22:13
Gökhan Asma (24) idaresindeki 41 RE 046 plakalı otomobil, merkez Onikişubat ilçesi Suçatı Mahallesi girişinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpıp devrildi.
Kazada, sürücü Asma yaralandı, otomobilde bulunan Ali İmran (18) olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan Asma, 112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
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