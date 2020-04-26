  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kahramanmaraş'ta karbonmonoksitten etkilenen 3 çocuk tedaviye alındı

2020-04-26 01:02:01 -
Kahramanmaraş'ta karbonmonoksitten etkilenen 3 çocuk tedaviye alındı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 3 çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Dulkadiroğlu Bayazıtlı Mahallesi'nde, kız kardeşler Aynur K. (16), Eda K. (11) ve Gamze K. (7) evlerindeki sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.

112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 3 kardeşin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Kangoo
Satılık 2015 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı