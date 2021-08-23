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Yerel Kahramanmaraş’ta kanlı kavga
Yerel

Kahramanmaraş’ta kanlı kavga

Kahramanmaraş’ta meydana gelen bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayın şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-23 05:03:00 -
Kahramanmaraş’ta kanlı kavga

Olay, Onikişubat İlçesi Mimar Sinan Mahallesi Bediüzzaman Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halinde olan hafif ticari araç, iddiaya göre başka bir araç tarafından durdurularak tartışmaya başladılar. Bir müddet sonra tartışma kavgaya dönüşürken, durdurulan araçtaki 2 kişi bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayın şüphelilerinin yakalanması için çalışma sürüyor.

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