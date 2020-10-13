  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kahramanmaraş'ta kamu kurum ve kuruluşlarında mesai düzenlemesine gidildi
Aktüel

Kahramanmaraş'ta kamu kurum ve kuruluşlarında mesai düzenlemesine gidildi

Yeniakit Publisher
2020-10-13 18:59:35 -
Kahramanmaraş'ta kamu kurum ve kuruluşlarında mesai düzenlemesine gidildi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasın önlemek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında mesai düzenlemesine gidildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla ek tedbir kararı aldı.

Kurul, il genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında salgının bulaşma riskini azaltmak amacıyla yarından itibaren mesai saatlerinde değişikliğe gidilmesi gerektiğini uygun gördü.

Buna göre, kent genelinde mesai saatlerinin sağlık ve milli eğitim personeli için 08.00-17.00, belediye personeli 09.00-18.00, diğer kamu personeli için 08.30-17.30 olarak düzenlenmesine karar verildi.

Açıklamada, ayrıca alınan kararların kolluk, zabıta, sağlık ve kaymakamlarca uygun görülen diğer kamu görevlilerince yürütülmesine, alınan idari tedbirlere uymayanlara karşı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği idari işlemin kaymakamlar tarafından yapılmasına karar verildiği belirtildi. Ayrıca alınan idari tedbirlere uymayarak toplum sağlığını tehlikeye düşürenler hakkında kaymakamlıklarca adli makamlara suç duyurusunda bulunulmasına oy birliğiyle karar verildiği bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yakalayın bu adamı
Yerel

Görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yakalayın bu adamı

Adana'da bir kişinin, sokakta yakaladığı kedileri harabe bir binaya getirerek işkence yapıp öldürdüğü iddia edildi. Görüntülerin yayılması s..
‘Türk ordusu’ kurma yolunda ilerliyorlar! ‘Küçük model açıklamasını iyi okumak lazım’
Gündem

‘Türk ordusu’ kurma yolunda ilerliyorlar! ‘Küçük model açıklamasını iyi okumak lazım’

Azerbaycan'ın Ermenistan’ın küstah saldırılarına karşı kullandığı Türk sistemlerin başarısı tüm dünyada ilgi görüyor. Savunma Politikası Ana..
Bu sefer Rus S-400’leriyle kafa tuttular! ‘İstediklerimizi yerine getireceğiz’
Dünya

Bu sefer Rus S-400’leriyle kafa tuttular! ‘İstediklerimizi yerine getireceğiz’

National Interest dergisi, geçtiğimiz günlerde İran'ın Rus S-400 hava savunma sistemini edinmesi halinde Amerikan F-35 hayalet avcı uçağını ..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay