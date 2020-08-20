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Aktüel Kahramanmaraş'ta kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı
Aktüel

Kahramanmaraş'ta kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-20 23:53:16 -
Kahramanmaraş'ta kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, kaçak kazı yapan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Dulkadiroğlu ilçesindeki Pınarbaşı Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığına dair bilgiye ulaştı.

Polis ekipleri, ormanlık alanda kazı yapan 3 şüpheliyi kullandıkları aletlerle suçüstü yakaladı.

Şüpheliler hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında soruşturma başlatıldı.


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