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Yerel

Kahramanmaraş'ta iki saat arayla dehşeti yaşattı!

Kahramanmaraş'ta Sıddık L., henüz bilinmeyen bir nedenle 2 saat arayla Harun N. ile Hamza G.'yi tabancayla vurarak yaralayıp, kaçtı. Polis, Sıddık L.'yi her yerde arıyor.

2020-04-25 13:23:00 -
Kahramanmaraş'ta iki saat arayla dehşeti yaşattı!

Kahramanmaraş'ta Sıddık L. isimli şahıs henüz bilinmeyen nedenle 2 saat arayla önce Harun N.'yi sonra Hamza G.'yi tabanca ile vurarak yaraladı ve olay yerinden kaçtı. Polis, Sıddık L.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

İlk olay, saat 10.00 sıralarında Kuzey Çevre Yolu Cancık Mağaraları mevkiinde meydana geldi. Bacağından yaralı olarak hastaneye giden Harun N., Sıddık L.'nin kendisini tabancayla vurup, otomobille kaçtığını söyledi. Harun N.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olaydan yaklaşık 2 saat sonra Sıddık L., bu kez Osman Gazi Mahallesi'nde Hamza G.'nin evine gitti. Sıddık L., dışarıya çağırdığı Hamza G.'nin her iki bacağına ateş ederek otomobille kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye götürülen Hamza G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, eşi gözyaşlarına boğuldu.

Polis, Sıddık L.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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