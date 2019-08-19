Kahramanmaraş’ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Elbistan-Göksun karayolu Esence Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Göksun yönüne giden Ali B. (51) idaresindeki 19 AD 010 plakalı otomobil, Esence Mahallesi’nden Gerger Mahallesi yönüne geçiş yapmak isteyen Atakan K.’nın (21) kullandığı 46 U 3455 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüleri ile 22 yaşındaki Hacı A. yaralandı. Yaralıların yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansları ile Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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