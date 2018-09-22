Kahramanmaraş'ta iki halk otobüsü çarpıştı!
Kahramanmaraş'ta iki halk otobüsünün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandığı bildirildi.22 Eylül 2018 Cumartesi 19:08
Kahramanmaraş'ta iki halk otobüsünün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Arif Saygılı'nın kullandığı 46 H 0292 plakalı halk otobüsü, Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolu 5. kilometresinde, Bayram Solmaz idaresindeki 46 H 0376 plakalı halk otobüsüyle çarpıştı.
Kazada yolculardan Yusuf Beneklisoy, Ergin Uslu, Fatma Tanır, Dönüş Purkaya, Ubeydullah Kurk, Veysel Zorkan ve Tuğba Büyükkurt yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
YORUM YAZ