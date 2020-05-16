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Kahramanmaraş’ta iki aile arasında kavga: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-05-16 01:09:09 -
Kahramanmaraş’ta iki aile arasında kavga: 1 yaralı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi'nde Taş ve Höçülü aileleri arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Höçülü ailesinden bir kişi elinde av tüfeği ile diğer ailenin bulunduğu sokağa gelerek, rastgele ateş etti.

Bir otomobilin camına saçmalar isabet ederken, diğer aileden Muzaffer Taş (27) ise vücuduna isabet eden saçma ile yaralandı.

Mahalleden gelen silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

Sokakta av tüfeğiyle ateş ettiği öne sürülen Öcal Höçülü gözaltına alındı.

112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan Muzaffer Taş'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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