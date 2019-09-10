Kahramanmaraş’ta ihale ve imar usulsüzlüğü operasyonu: 9 gözaltı

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri tarafından eş zamanlı düzenlenen ihale ve imar usulsüzlüğü operasyonunda aralarında iş adamları ve kamu görevlilerinin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, hazine arazilerinin imar usulsüzlüğü, belediye ve diğer kamu kurumlarındaki ihalelerde usulsüz şartname düzenledikleri iddiasıyla 9 kişinin yakalanması için operasyon başlattı. Şüphelilerin ikametlerine yönelik yapılan şafak operasyonunda gözaltına alınan kamu görevlileri T.A., H.G., B.Ö. ile iş adamı T.K., S.S. ve M.T. Necip Fazıl Şehir Hastanesi ek binasında alınan sağlık raporunun ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Operasyon sırasında ikametlerinde bulunmayan K.C., iş adamları A.U. veM.K.’nin daha sonra yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.