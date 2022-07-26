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Gündem Kahramanmaraş'ta "idamlıklara" operasyon
Gündem

Kahramanmaraş'ta "idamlıklara" operasyon

Milletin evlatlarını zehirleyerek kazandıkları paralarla mafyalara ve terör örgütlerine kazanç sağlayan "torbacı" olarak tabir edilen zehir tacirlerine Kahramanmaraş polisi operasyon düzenlendi. Vatandaşlar; toplum için büyük tehdit olan zehir tacirlerinin idama varan büyük ve caydırıcılığı kesin cezalarla yargılanmalarını istiyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-26 19:57:00 -
Kahramanmaraş'ta "idamlıklara" operasyon

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik 2 operasyon düzenledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli gerçekleştirilen operasyonlarda, farklı türde çeşitli miktarlarda uyuşturucu, av tüfeği ve uyuşturucu paketlemede kullanılan materyaller ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan F.D, A.Y. ve R.M. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Toplumlar için büyük tehdit

Milletin evlatlarını zehirleyerek kazandıkları paralarla mafyalara ve terör örgütlerine kazanç sağlayan zehir tacileri, dünyadaki tüm toplumlar için büyük tehdit.

Türkiye'de de özellikleri gençleri ağına düşüren bu karanlık eller için vatandaşlar; idama varan büyük ve caydırıcılığı kesin cezalarla yargılanmalarını istiyor.

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