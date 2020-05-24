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Aktüel

Kahramanmaraş’ta herkes evde yaşlılar sokakta

Kahramanmaraş’ta Ramazan Bayramı’nın birinci gününde izin verilen yaşlılar, sokağa çıkarak gezinti yaptılar.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 16:08:48 -
Kahramanmaraş’ta herkes evde yaşlılar sokakta

Kahramanmaraş’ta Ramazan Bayramı’nın birinci gününde izin verilen yaşlılar, sokağa çıkarak gezinti yaptılar.


Saat 14.00 ile 20.00 saatleri arasında 65 yaş ve üstü vatandaşlar sokaklara çıktı. Yakınları ile bayramlaşma imkanı bulamayan yaşlılardan kimileri Trabzon Bulvarı’nda yürüyüş yaptı, kimileri de Demokrasi Meydanı’na gelerek banklarda oturmak istedi.


Ali Akdere adlı vatandaş, “Ben mahallemden yürüyerek geldim ve mezarlığa gitmek istedim ancak yasak olduğunu duyunca gidemedim. Hem kendi sağlığımız, hem de başkalarının sağlığı için evde kalıyoruz zaten. Sağ olsun devletimiz bize haftada birkaç saat izin veriyordu, bu hafta da 6 saat izin verdi bizim için yeterli teşekkürler” diye konuştu.

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