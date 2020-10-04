  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kahramanmaraş'ta hemzemin geçitte trenin çarptığı kamyonun sürücüsü öldü
Aktüel

Kahramanmaraş'ta hemzemin geçitte trenin çarptığı kamyonun sürücüsü öldü

Yeniakit Publisher
2020-10-04 11:10:42 -
Kahramanmaraş'ta hemzemin geçitte trenin çarptığı kamyonun sürücüsü öldü

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, hemzemin geçitte trenin çarptığı kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'ndeki hemzemin geçite kontrolsüz giren Selahattin Ergüven'in (65) kullandığı 46 TB 439 plakalı kamyona, Malatya İskenderun seferi yapan O.Y. idaresindeki yük treni çarptı. Kazanın etkisiyle kamyon ikiye bölünürken sürücü Ergüven olay yerinde hayatını kaybetti. Şoka giren makinist O.Y. ise 112 Acil Servis ekiplerince Türkoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölgeye çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edilirken Türkoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı olay yerinde inceleme yaptı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu da oldu, Ali Kırca'yı da 'öldürdüler'! Açıklama geldi
Gündem

Bu da oldu, Ali Kırca'yı da 'öldürdüler'! Açıklama geldi

Eski sunucu Ali Kırca da 'sosyal medyada öldürülenler' arasına girdi. Gazeteci Murat Çelik, Ali Kırca'nın hayatını kaybettiği yönünde çıkan..
Azerbaycan’daki görüntüyü Ermenistan diye yutturacaklardı! Sunucu çıldırdı
Dünya

Azerbaycan’daki görüntüyü Ermenistan diye yutturacaklardı! Sunucu çıldırdı

Rus televizyonlarda canlı yayında tuhaf bir olay yaşandı. Azerbaycan ile işgalci Ermenistan arasındaki gerilimi anlatan Rus sunucu, adeta çı..
Karatay'dan koronavirüse karşı reçete!
Sağlık

Karatay'dan koronavirüse karşı reçete! "Sabah akşam bunu yapın"

İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, hiçbir virüsün alkali denilen ortamda yaşayamadığını belirtip, koronavirüse k..
Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay