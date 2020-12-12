Kahramanmaraş'ta güvenlik güçlerine sıcak içecek ve çorba ikramı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta Türk Kızılay ve Profesyonel Aşçılar Derneği tarafından sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle devriye görevi yürüten güvenlik güçlerine salep, çay, kahve ve çorba ikramında bulunuldu.

İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından polis ve bekçi ekipleri, kentin birçok cadde ve sokağında denetimlerine devam ediyor. Ekipler, durdurdukları araçlarda vatandaşların izin belgesi ve kimliklerini kontrol ediyor.

Türk Kızılay Kahramanmaraş Şubesi ekipleri ile Kahramanmaraş Profesyonel Aşçılar ve Yetiştirme Derneği üyeleri, kentin farklı noktalarında görev yapan polis ve bekçilere ziyarette bulundu.



Profesyonel Aşçılar ve Yetiştirme Derneği üyeleri de Kahramanmaraş-Kayseri polis kontrol noktasına gitti.

Genç Kızılay İl Başkanı Mustafa Bal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamasında fedakarca görevlerini yerine getiren polis ve bekçi ekiplerini ziyaret ettiklerini söyledi.

Güvenlik güçlerine soğuk havada içlerini ısıtan ikramlarda bulunduklarını dile getiren Bal, "Sokağa çıkma kısıtlamalarında bizler polis kontrol noktalarında polis ve bekçi ekiplerini ziyaret ederek onlara çay, kahve ve çorba ikramında bulunarak bir nebze de olsa soğuk kış gecesinde mutlu etmiş oluyoruz. Kahramanmaraş'ta yaklaşık 7 kontrol noktasını ziyaret edeceğiz. Polislerimizin bizlere geri dönüşü olumlu yönde. Mutlu oluyorlar." ifadelerini kullandı.

Profesyonel Aşçılar ve Yetiştirme Derneği Başkanı İlyas Küçükkaya da kent genelinde 39 noktada görev yapan emniyet personeline sıcak salep ikramında bulunacaklarını anlattı.

Her zaman emniyet teşkilatının yanında olduklarını belirten Küçükkaya, "Polisler bizleri çok iyi şekilde karşılıyor, memnun oluyorlar. Soğuk havada saleplerle içlerini bir nebze ısıttığımız için teşekkür ediyorlar. Biz de bir nebze memnun oluyoruz." dedi.







