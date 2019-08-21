Kahramanmaraş'ta feci kaza! Minibüs ile otomobil çarpıştı
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki trafik kazasında 2'si çocuk olmak üzere 4 kişi yaralandı.21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:51
Osman Palabıyık yönetimindeki minibüs, Kahramanmaraş - Osmaniye kara yolunun 25'inci kilometresinde Sinan Yavuzkurt'un kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada, minibüs sürücüsü ile araçlardaki Irmak Yavuzkurt (2), Ramazan Alpaç (10) ve Zübeyde Alpaç yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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